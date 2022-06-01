Мамины куколки: какими стали дочери Ольги Рапунцель, рожденные на «Доме-2», Василиса и София

Первого июня все поздравляют друг друга не только с началом самого любимого времени года, но и с Днем защиты детей.

Звезды в своих микроблогах показывают фотографии наследников, желая в их лице мира и счастья всем детям на Земле.

Разместила снимки своих обожаемых дочерей и экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель. Она запечатлела Василису и Софию во время прогулки на детской площадке.

«С первым днем лета и с Днем защиты детей! Счастья и здоровья всем детям», — написала под снимком Ольга Рапунцель.

Подписчики звезды «Дома-2» сошлись во мнении, что за последнее время малышки Ольги Рапунцель и ее мужа Димы Дмитренко заметно подросли.

Старшей дочери пары Василисе весной исполнилось четыре года, а младшей, Софии, летом будет два года.

Напомним, обе дочери Рапунцель и Дмитренко родились во время участия пары в проекте «Дом-2» и некоторое время вместе с родителями жили под камерами.

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