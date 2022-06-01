«Давай по-честному»: Кудрявцева показала, как маленькая дочка играет в лото с братом и папой

Телеведущая поделилась трогательными кадрами. Она похвасталась тем, как взрослые развлекают Машу.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не раз вспоминала, как приехала в Москву в 18 лет и родила сына Жана от участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

Их брак продлился недолго. Потом блондинке понадобилось время, чтобы найти свою любовь. Телеведущая теперь счастлива с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет трехлетняя дочка Мария.

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В последнее время Лера часто проводила время на работе. Она демонстрировала яркие образы и виделась с друзьями. А вот 1 июня телеведущая решила поделиться домашними кадрами.

Выходной она посвятила семье. В гостиной ее муж сидел за столом и играл в лото. В гостях у Кудрявцевой был сын. Решила поиграть и маленькая Маша, которая стала рулить всем процессом.

«Она не подыгрывает», — отметил Макаров. «У кого слон? А у кого газель?» — спрашивала кроха. «Дай Жану. Маш, давай по-честному», — попросила Лера. «Так у меня остался один! Все, 1:0», — заявила малышка, найдя свою фишку.

Поклонники восхитились тем, какая у телеведущей дружная семья. Многие также отметили, что ее дочка растет очень смышленой. «Какая она классная», «Вот это компания», «Просто роскошные мужчины у вас дома», «А Жана и не узнала», «Как Маша всеми рулит, вот это девушка вырастет», «Гроза мужчин уже у вас растет», — стали писать подписчики.

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