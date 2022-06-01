«Поражен, какой он глубокий»: Цискаридзе признался, что неравнодушен к Шнурову

48-летний артист балета Николай Цискаридзе признался, что является давним поклонником Сергея Шнурова. Часто бывает у него на концертах.

Поначалу он воспринимал творчество Шнура, как хулиганство, стиль. Но когда познакомился с ним лично, он понял, что произведения музыканта представляют собой нечто большее.

«Был поражен, какой он глубокий человек, насколько грамотный и умный шоумен. У него срежиссирована каждая выходка. Он понял, что это востребовано, и сделал контент безумно талантливо и мастерски», — цитирует Цискаридзе сайт rzdtravel.ru.

Николай считает, что неприятие творчества Сергея Шнурова — это чистой воды ханжество, ведь «Ревизора» тоже многие называли пошлостью. А теперь произведение Гоголя — классика.

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