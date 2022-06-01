«Я так счастлива»: Кадышева в кардигане цвета взбесившейся Барби предстала в свой день рождения на фоне букетов роз

Первого июня отмечает свой день рождения популярная исполнительница фолк-стиля Надежда Кадышева. Певице-народнице исполнилась 63 года.

В этот день Надежда Кадышева принимает поздравления не только от своей семьи, коллег, но и поклонников.

Надежда Кадышева решила поблагодарить всех, кто сказал ей теплые слова и пожелания.

«Дорогие мои, спасибо вам огромное за поздравления! Я так счастлива! Я желаю вам счастья и добра! Низкий вам земной поклон!» — написала в микроблоге Надежда Кадышева.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала на фоне роскошных букетов с розами.

В свой день рождения Надежда Кадышева оделась очень ярко и смело для своего возраста. Певица предстала на фото в кардигане цвета взбесившейся Барби — так ярко-розовый цвет называют ведущие программы «Модный приговор» Александр Васильев и Эвелина Хромченко.

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