«Я так счастлива»: Кадышева в кардигане цвета взбесившейся Барби предстала в свой день рождения на фоне букетов роз

Первого июня отмечает свой день рождения популярная исполнительница фолк-стиля Надежда Кадышева. Певице-народнице исполнилась 63 года.
В этот день Надежда Кадышева принимает поздравления не только от своей семьи, коллег, но и поклонников.
Надежда Кадышева решила поблагодарить всех, кто сказал ей теплые слова и пожелания.
«Дорогие мои, спасибо вам огромное за поздравления! Я так счастлива! Я желаю вам счастья и добра! Низкий вам земной поклон!» — написала в микроблоге Надежда Кадышева.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала на фоне роскошных букетов с розами.
В свой день рождения Надежда Кадышева оделась очень ярко и смело для своего возраста. Певица предстала на фото в кардигане цвета взбесившейся Барби — так ярко-розовый цвет называют ведущие программы «Модный приговор» Александр Васильев и Эвелина Хромченко.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.