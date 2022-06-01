Родила двоих детей, прожила 20 лет: Миро объяснила, почему бывшая жена Градского имеет право на наследство

После смерти Александра Градского не раз писалось о том, что наследство музыканта должны поделить его дети и вдова Марина.
Однако сейчас неожиданно претендовать на деньги артиста решила его бывшая жена Ольга Фартышева. На основании того, что не просила ранее половину его имущества при разводе.
А пока обсуждается законность такой претензии, блогер Лена Миро расценила ее с чисто моральной позиции.
«Ольга Семеновна родила двух детей, прожила с мужем с 1980 по 2001 год! Это целая жизнь!
Давайте рассуждать логически: Марина, расписавшаяся за пару месяцев до смерти, имеет право на наследство. А Ольга, прожившая в законном браке 20 лет, прав не имеет? Честно такое?
Мне кажется, что Семеновна имеет не меньше прав», — рассудила Миро в ЖЖ.
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