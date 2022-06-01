Мамина любовь! Подольская засняла годовалого сына Ванечку в подгузниках дома

Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Она каждый год выпускает новые песни и снимает клипы. При этом артистка поддерживает домашний очаг. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

У них подрастают дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Накануне пара побывала на первом выпускном старшего сына, который попрощался с садиком.

Однако Наталья большую часть времени посвящает младшему наследнику. Она не скрывает, что любит детей, хотя Иван порой закатывает ей истерики.

На этот раз звезда покрасовалась с малышом дома. Она не стала скрывать, что он все еще носит подгузники. Мальчик бегал по дому в них, а потом оказался на руках у мамы.

«Каждая мама любит своих детей безусловной, абсолютной любовью! И в международный день защиты детей особенно хочется пожелать каждому ребенку счастливой и радостной жизни! А мы, близкие, будем во всем их поддерживать и помогать. И сегодня у нашего любимого бренда подгузников день рождения! Ванечка с ними с рождения, они очень мягкие, тонкие, дышащие и в них совсем не жарко летом», — написала звезда.

Поклонники восхитились малышом. Многие отметили, что он очень вырос. «Вы очень хорошая мама», «Такой милый блондин», «А может, уже на горшок? Большой же», «Как мило он улыбается», «Похож на деда», — стали писать подписчики.

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