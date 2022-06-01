Алина Загитова в трико щегольнула своим фирменным прыжком на ледовой арене

Олимпийская чемпионка показала, что не растеряла свою спортивную форму.

Алина Загитова продолжает тренироваться, хотя ранее и сообщила о приостановке спортивной карьеры. Пусть олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане больше не выступает на соревнованиях, она продолжает блистать в мюзиклах.

Так, к примеру, фигуристка дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки. У подопечной Этери Тутберидзе большие творческие планы. Она также вела проект «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. А ее главная соперница на Олимпиаде 22-летняя Евгения Медведева в том же шоу выступала в паре с «тиктокером» Даней Милохиным.

На личной страничке микроблога Алина Загитова поделилась свежими кадрами с ледовой арены. Фигуристка показала, как проходит ее тренировка. Спортсменка щегольнула в трико, похваставшись своим фирменным прыжком. Похоже, подопечная Этери Тутберидзе еще может дать жару на льду.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.