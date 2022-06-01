«Хвастаюсь»: Саша Черно из «Дома-2» публично встала на весы и озвучила, сколько в ней килограммов на самом деле

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, еще недавно заявлявшая, что ее в себе все устраивает, отчаянно борется с лишним весом.

Несколько месяцев назад Саша Черно прибегла к кардинальным мерам и теперь активно сбрасывает килограммы.

О своих результатах Саша Черно периодически докладывает поклонникам. В телеграм-канале Саша Черно поделилась видео, на котором запечатлела, как встает на весы.

Прибор показал 117 килограммов. Для Саши Черно это настоящее достижение.

«Хвастаюсь. Напомню, я снижаю вес со 170 кг», — уточнила Саша Черно.

Это означает, что экс-участница «Дома-2» потеряла 53 килограмма. Подписчики каждый раз выражают свое восхищение силой воли и желанием Саши Черно непременно достичь своей цели.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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