«Хвастаюсь»: Саша Черно из «Дома-2» публично встала на весы и озвучила, сколько в ней килограммов на самом деле

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, еще недавно заявлявшая, что ее в себе все устраивает, отчаянно борется с лишним весом.
Несколько месяцев назад Саша Черно прибегла к кардинальным мерам и теперь активно сбрасывает килограммы.
О своих результатах Саша Черно периодически докладывает поклонникам. В телеграм-канале Саша Черно поделилась видео, на котором запечатлела, как встает на весы.
Прибор показал 117 килограммов. Для Саши Черно это настоящее достижение.
«Хвастаюсь. Напомню, я снижаю вес со 170 кг», — уточнила Саша Черно.
Это означает, что экс-участница «Дома-2» потеряла 53 килограмма. Подписчики каждый раз выражают свое восхищение силой воли и желанием Саши Черно непременно достичь своей цели.
Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.