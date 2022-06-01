Девушка-лето: Пегова в струящейся юбке плиссе изящно прыгнула, засветив свои прелести

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться яркими ролями. Артистка не раз участвовала в телевизионных шоу.

Она славится легким характером и позитивным отношением к жизни. Ирина отдыхает зачастую в деревне возле родного города Выкса. Но порой с дочкой Татьяной ее можно увидеть и на море в Турции.

В этом году актриса уже посетила хоккейный матч в Москве, устраивала шопинг и красовалась в театре. Пегова на днях уехала в Минск на съемки. Даже вдалеке от родных она делится кадрами с прогулок и хвастается образами.

На этот раз артистка решила поделиться кадрами с фотосессии. Ирина в струящейся лимонной юбке плиссе и ультрамариновом жакете прыгала по ступенькам на шпильке. При этом она засветила стройные ноги и изящные бедра.

«Первый день лета… дождь уходи… солнце приходи!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие поразились тому, что она смогла похудеть. Яркий лук актрисы вызвал восторг у фанатов. «Такие красивые», «Мэри Поппинс», «Летящей походкой», «Как неожиданно, это летняя съемка, Ира? Круто!», «Какие ножки красивые», «Ну цвета такие солнечные», «Очень женственно», «Ножки прям ох», — прокомментировали пост подписчики.

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