«Босоножки – лопаточки»: Собчак похвасталась новыми трендовыми туфельками с мысом-каре

Ксения Собчак составила актуальный лук в бежевом монохромном цвете. Звезда облачилась в актуальный топ-лапшу, поверх которого накинула рубаху. Примерила также «юбку гимназистки» в складку Gucci.

В качестве аксессуаров ведущая выбрала ожерелье Cartier. Оригинальную кожаную сумку и модные туфли с кареобразным мысом.

«У меня босоножки-лопаточки», — обозвала свою обувь Ксения Собчак.

О моде на трикотажные вещи в рубчик (лапша) ранее рассказывал стилист Александр Рогов. Этот тренд ранее поддержала Анастасия Волочкова, выбрав белоснежную маечку.

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