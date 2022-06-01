«Я не лучшая в мире мать»: Лариса Гузеева предстала на памятном фото с сыном и дочкой

Первого июня отмечается Международный день защиты детей. Многие знаменитости считают своим долгом показать в первый день лета в соцсетях своих наследников.
Архивным кадром, на котором она предстала с маленьким сыном и дочкой, с поклонниками поделилась актриса и телеведущая Лариса Гузеева.
На снимке она запечатлена молодой мамой, рядом с которой на диване возлежат ее маленькие дети.
«Ничего важнее детей для меня не было и нет. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать. Но. До последнего вздоха буду любить и защищать их. Благодарю судьбу за самых лучших моих Георгия и Ольгу», — написала под фото Лариса Гузеева.
Напомним, ранее снимком повзрослевшего сына Артема в соцсети поделилась певица Ирина Дубцова. Троих детей показал телеведущий Дмитрий Шепелев.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.