«Я не лучшая в мире мать»: Лариса Гузеева предстала на памятном фото с сыном и дочкой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что для нее нет ничего важнее детей.

Первого июня отмечается Международный день защиты детей. Многие знаменитости считают своим долгом показать в первый день лета в соцсетях своих наследников.

Архивным кадром, на котором она предстала с маленьким сыном и дочкой, с поклонниками поделилась актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

На снимке она запечатлена молодой мамой, рядом с которой на диване возлежат ее маленькие дети.

«Ничего важнее детей для меня не было и нет. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать. Но. До последнего вздоха буду любить и защищать их. Благодарю судьбу за самых лучших моих Георгия и Ольгу», — написала под фото Лариса Гузеева.

Напомним, ранее снимком повзрослевшего сына Артема в соцсети поделилась певица Ирина Дубцова. Троих детей показал телеведущий Дмитрий Шепелев.

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