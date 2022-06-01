Барановская на фоне временного закрытия «Мужского/Женского» устроилась продавщицей в ГУМ

Не секрет, что ведущие многих развлекательных программ сейчас переживают непростой период — их шоу временно приостановлены.

«Мужское/Женское» тоже отправлено на каникулы, но ведущая проекта Юлия Барановская не грустит. Она появилась в своем телеграме в необычном образе, примерив шляпку и униформу. Ведущая заявила, что она продает мороженое в ГУМе.

«По моей шляпе, по моей униформе можно понять, что я сегодня в ГУМе. Сегодня здесь праздник мороженого в День защиты детей. А мы — почетные продавцы этого прекрасного мороженого. Все собранные деньги пойдут в детский фонд «Галчонок» — рассказала экс-жена футболиста Андрея Аршавина.

Отметим, что День мороженого — это ежегодное мероприятие в магазине на 1 июня. Сладость в период акции продают всего по 50 рублей. В роли продавцов выступают отечественные звезды. Компанию Юлии Барановской в этом году составили: Марина Александрова, Алика Смехова, Александр Олешко, Эдгар и Аскольд Запашные, Алиса Гребенщикова, Петр Налич и другие.

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