Как вырос: Ирина Дубцова показала редкое фото повзрослевшего красавчика-сына от Романа Черницына

Первого июня, в День защиты детей, селебрити, по традиции, показывают в микроблогах своих наследников.

Снимками сына — от архивных до аутентичных поделилась в соцсети певица Ирина Дубцова.

Она показала Артема, которого родила в своем первом и единственном браке с музыкантом Романом Черницыным.

Наследнику звездной пары уже шестнадцать лет. Ирина Дубцова уточнила, что уговорить повзрослевшего сына позировать для фото — задача из разряда невыполнимых.

«С Днем защиты детей. Как быстро летит время! Поймать шестнадцатилетнего Тему для фото почти нереально. Вот вам архив. В конце карусельки Артем уже несколько постарше», — поделилась Ирина Дубцова.

Поклонники удивились тому, как быстро вырос и повзрослел Тема, и заявили, что он — настоящий красавчик.

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