«Глаза светились от счастья»: Лазарев поделился трогательным фото с дочкой и сыном

Певец поздравил всех детей в праздником. Он впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Вот уже 20 лет он блистает на сцене и завоевывает сердца поклонников своим вокалом и зажигательными танцами.

Примечательно, что он успел стать отцом. О своей личной жизни артист рассказывает редко. Несколько лет он скрывал сына Никиту, который теперь уже учится в школе. А вот потом он также показал и дочку Анну.

Лазарев уж не скрывает, что детей ему родила суррогатная мать. Он всю свою любовь дарит наследникам и всегда спешит к ним после гастролей. В прошлом году певец их возил на море и даже познакомил с Ольгой Бузовой.

Из-за ситуации на Украине артист некоторое время не давал концерты и даже столкнулся с критикой. Но Сергей не только никуда не уехал из России, но и вышел на связь 1 Июня.

Певец поделился редким фото с детьми. Анна позировала в алом платье, а Никита в рубашке в клетку вместе с папой.

«Поздравляю вас и ваших деток с замечательным праздником — Днем защиты детей! Я отец двух чудесных ребятишек, поэтому очень хорошо понимаю значение этого праздника. От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. Детство — прекрасная пора! Время волшебства, сказок перед сном, чудесных открытий, новых знаний, беззаботного веселья и радости. Желаю, чтобы детство каждого маленького человека было именно таким. Пусть каждый ребенок на Земле живет в мире, гармонии и безопасности. И неважно, какую профессию выберет ваш ребенок, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив. Давайте же делать наших детей самыми счастливыми, давайте хвалить и любить, давайте учить их быть добрыми и чуткими, давайте и сами будем такими. От всей души желаю вам этого», — написал Лазарев.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.