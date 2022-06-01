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Когда пуш-ап не нужен: Рудова блеснула декольте в купальнике из треугольников

Наталья Рудова оригинально поздравила поклонников с первым днем лета.

Когда пуш-ап не нужен: Рудова блеснула декольте в купальнике из треугольников
Наталья Рудова. Фото: соцсети

38-летняя Наталья Рудова раззадорила пикантным кадром Сеть. Звезда поздравила своих фолловеров с 1 июня, выбрав в качестве открытки собственное пляжное фото.

На обнародованном кадре блондинка предстает в канареечном бикини с лифом, состоящим из треугольников без пуш-ап.

Наталья Рудова.
Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

«С первым днем лета. И пусть оно изменит все и подарит каждому то, о чем мечтает», — написала Рудова.

«Вот это поздравление!», «Спасибо за это дар, уважаемая Наташа», «Бомба! Пушка! Я взрываюсь!» — откликнулись восторженные пользователи Сети.

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