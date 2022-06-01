«Мой паспорт немножко устал»: Лолита Милявская объяснила, почему не выходит в шестой раз замуж

По словам певицы, надо сначала просто пожить с любимым человеком.

Певица Лолита Милявская объяснила, почему не выходит замуж за своего нового возлюбленного-бизнесмена, с которым она вместе уже несколько лет.

«Надо сначала пожить, правда. А потом уже совершать этот поступок, во время которого ты точно отдаешь отчет, что если готовы закрыть глаза на какие-то твои черты характера, будь добра закрой и на другие. Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды. Мой паспорт немножко устал». Лолита Милявская

По словам Лолиты Милявской, ее любимого мужчину зовут Роман. Он на восемь лет младше знаменитости. Роман оплачивает Лолите поездки, не жалеет денег на дорогие подарки. Не так давно привез шикарный перстень с бриллиантами, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Лолита Милявская пять раз неудачно выходила замуж. С последним супругом Дмитрием Ивановым она разводилась со скандалом, обвинив мужа в изменах.

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