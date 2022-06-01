В Португалии билеты на «Лебединое озеро» продаются как на «украинский балет»

Какая еще отмена русской культуры в Европе? С чего вы взяли?
Вот, например, 19 июля на концертной площадке Coliseu dos Recreios в Лиссабоне (Португалия) покажут балет «Лебединое озеро» на музыку Чайковского.
Только на афише он почему-то значится как «украинский классический балет»…
«Роскошная постановка украинского классического балета, в которой участвуют более 30 танцоров, отражает всю красоту и драматизм подлинного романтического балета, нестареющей классики, которая понравится любому поколению», — обозначено на сайте площадки.
Ну и афиша под стать анонсу.
Хотя здесь речь может идти не об отмене русской культуры, а о желании завлечь больше зрителей на трибуны. Украинский флаг стал в Европе очень популярным, с ним все продается лучше. Наверное…
Смотрите также:
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.