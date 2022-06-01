В Португалии билеты на «Лебединое озеро» продаются как на «украинский балет»

Какая еще отмена русской культуры в Европе? С чего вы взяли?

Вот, например, 19 июля на концертной площадке Coliseu dos Recreios в Лиссабоне (Португалия) покажут балет «Лебединое озеро» на музыку Чайковского.

Только на афише он почему-то значится как «украинский классический балет»…

«Роскошная постановка украинского классического балета, в которой участвуют более 30 танцоров, отражает всю красоту и драматизм подлинного романтического балета, нестареющей классики, которая понравится любому поколению», — обозначено на сайте площадки.

Ну и афиша под стать анонсу.

Хотя здесь речь может идти не об отмене русской культуры, а о желании завлечь больше зрителей на трибуны. Украинский флаг стал в Европе очень популярным, с ним все продается лучше. Наверное…

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