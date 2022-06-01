Кристину Асмус после сообщения о таксисте потеряли поклонники

Звезда рассказала фолловерам, что едет в машине, после этого перестала выходить на связь.

Кристина Асмус никогда не была закрытой от поклонников личностью. Всю свою частную жизнь она в картинках вываливала в соцсети, радуя почитателей откровенностью.

Если звезда пропадала на день или два, это означало, что что-то случилось. Один раз актриса сломала ногу и оказалась в больнице, в другой – у нее заболела дочь Настя.

Но сейчас Кристина Асмус пропала действительно надолго. В закрытой популярной сети она не появлялась с 13 мая, а в Telegram ее последним сообщением был пост из такси.

Экс-жена Гарика Харламова написала, что чувствует себя счастливой, потому что водитель включил приятную музыку и оказался хорошим собеседником. Куда ехала знаменитость и почему исчезла из Интернета не понятно, ее поклонники забили тревогу.

«Кристина, с вами все в порядке?», «Кристина, вы уехали из страны? Где вы?», «Куда пропала?» — пишут фолловеры.

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