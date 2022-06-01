«С чего он вдруг говорит о провале?»: Сябитова заступилась за Цискаридзе после критики Садальского

По словам телесвахи, актер, судя по всему, берет информацию из космоса.

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что артист балета Николай Цискаридзе вполне нормально справляется с ролью ведущего программы «Сегодня вечером». При этом она ответила актеру Станиславу Садальскому, который критиковал нового ведущего.

«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провальности какие?» Роза Сябитова

По словам Сябитовой, часть зрителей пишет негатив в адрес Цискаридзе в комментариях. Для нее — это успех, потому что телевизор продает эмоции. На пилотные выпуски всегда налетают хейтеры. В России, по ее мнению, такая давняя традиция: сначала смешать грязью, а потом начать хвалить, сообщает «Собеседник».

Ранее актер Станислав Садальский нещадно раскритиковал Николая Цискаридзе. По его мнению, артист балета не справился со своей задачей на посту ведущего «Сегодня вечером».

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