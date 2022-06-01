«Ералаш» выпустит документальный фильм о Борисе Грачевском

Картина также будет посвящена и самому киножурналу.

Создатели телевизионного киножурнала «Ералаш» снимают документальный фильм об основателе 50-летнего проекта Борисе Грачевском.

«Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с «Ералашем», поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — цитирует ТАСС нынешнего гендиректора киножурнала Аркадия Григоряна.

Напомним, Бориса Юрьевича не стало в начале 2021 года, он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После его смерти жены и дети кинодеятеля начали активно делить его наследство и перессорились.

Добавим, что и у Аркадия Григоряна были судебные разбирательства со вдовой Грачевского.

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