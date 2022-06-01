Собчак, воссев в роскошный автомобиль, похвасталась аутфитом с Gucci и Cartier

Ксения Собчак на фоне непростого экономического положения в мире решила вдруг похвастаться своим благосостоянием.

В своем телеграме ведущая выложила видео, которое записала из респектабельного автомобиля с кожаными полулежачими креслами, за рулем находился личный водитель. Салон машины больше напоминал купе поезда.

Ксения Собчак решила показать свой образ в бежевых тонах. Она заметила, что обожает монохромные луки, и при этом не забыла упомянуть несколько дорогих брендов, которые оказались на ней.

«Немножечко Cartier. Ну и Gucci, как водится», — сказала Ксения Собчак.

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