Вечер в клубе: невестка Орбакайте в черном комбинезоне-бюстье оторвалась с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова повеселились с друзьями. В Сети появились кадры, на которых они поют и танцуют среди толпы.

Кристина Орбакайте недавно отпраздновала свой день рождения. Она провела время на сцене, исполнив любимые песни. А потом артистка увиделась с друзьями и родными.

Ее поздравил сын Никита Пресняков, который пришел с женой Аленой Красновой. Примечательно, что внук Аллы Пугачевой пошел по стопам мамы и поет для публики.

Супруги много путешествуют, ездят на бывшую дачу Примадонны, где закатывают вечеринки. Жена Никиты любит моду, так как является моделью. Она недавно закупила наряды на лето.

В последний день весны Пресняков решил повеселиться в клубе. Он также зажигательно спел и станцевал, чем завел целую толпу людей. А вот Алена успела похвастаться нарядом.

Она облачилась в черный комбинезон-бюстье. Лаконичный наряд подчеркнул ее тонкую талию. Она сделала высокий хвост и неброский макияж с акцентом на глаза. Многие осыпали комплиментами молодую блондинку. Она сразила их своей фигурой.

«Просто идеальная», «Какие классные», «Вы так зажигаете», «Просто восторг», «Классные такие», «Ну просто чудесные», «Алена, ты красотка», «Комбез прям как влитой сидит», «Ну вы лучшие», «Наряд прям бомба», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.