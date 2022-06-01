«Будем заниматься продвижением русской культуры»: Серебренников озвучил свои планы в Европе

По словам режиссера, надо сделать все возможное, чтобы она сохранилась.

Режиссер Кирилл Серебренников в программе «Радио Долин» рассказал о своих планах на жизнь в Европе.

«Будем заниматься продвижением русской культуры. Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли. Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность. В этом смысле у нее всегда была антимилитаристское содержание». Кирилл Серебренников

По словам Кирилла Серебренникова, вся наша культура — про ценность человека. «Про это необходимо помнить. Все люди, которые занимаются в Европе и России продолжением своей гуманитарной миссии, они выбрали очень правильное направление», — заявил Кирилл Серебренников.

Напомним, что в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В марте нынешнего года Хамовнический суд Москвы объявил об отмене условного приговора в отношении Кирилла Серебренникова и снял с него судимость. Уже 29 марта известный театральный и кинорежиссер покинул Россию и прибыл во Францию.

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