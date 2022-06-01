«Надо сделать так, чтобы люди не уезжали»: Кирилл Серебренников высказался о своей эмиграции

Режиссер Кирилл Серебренников в программе «Радио Долин» оценил свою эмиграцию из России.

«Я здесь по-другому к этому всему отношусь, потому что я не хочу вообще употреблять слово эмиграция. Сейчас в конце концов 21 век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, они не предаются брюссельцами анафеме и не говорят: «Все, я рву со своим Брюсселем и еду в Амстердам. Мне стыдно быть брюссельцем». Этого нет ничего». Кирилл Серебренников

Как отметил Серебренников, люди приезжают туда, где им хорошо. «Они приезжают туда, где будут чувствовать себя счастливыми. Они приезжают туда, где есть работа, хорошее образование для их детей. Где у их детей есть будущее. Когда люди из твоей страны уезжают – это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Нельзя запрещать, где людям лучше, счастливее и свободнее. Надо сделать, чтобы люди не уезжали», — заявил Кирилл Серебренников.

Напомним, что в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В марте Хамовнический суд Москвы объявил об отмене условного приговора в отношении режиссера и снял с него судимость. Уже 29 марта известный театральный и кинорежиссер покинул Россию и прибыл во Францию.

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