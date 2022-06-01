«Смеется над матерью»: сестра Фриске показала, как утром нежится с крохой-дочкой в кроватке

Наталья Фриске призналась, что маленькая Луна не дает ей выспаться.

Наталья Фриске уже давно не занимается вокалом. Она не скрывает, что была в группе «Блестящие», но ей было лень строить карьеру на сцене, в отличие от сестры Жанны Фриске, которая добилась большого успеха. Однако артистка умерла в 40 лет.

У нее остался сын Платон. Примечательно, что родные не видят мальчика, которого растит папа, Дмитрий Шепелев.Но в этом году Наталья впервые стал мамой.

Теперь она растит дочку Луну. С отцом крохи она рассталась еще во время беременности и не жалеет о своем решении. Родители помогают ей нянчить малышку. А так как сестра Жанны находится в декретном отпуске, то она все время проводит с наследницей.

Накануне они встретились с бабушкой и посетили салон красоты. Как оказалось. Наталья поздно уснула. Утром она запечатлелась в кроватке с малышкой, которая в белом бодике с мишками дрыгала ногами. Новоиспеченная мама была без макияжа.

«Ни свет ни заря сегодня мелкая меня будит! С трех хочется ей тусить. Чтобы вы понимали, я уснула часа в два. Увлеклась вчера рисованием. Я сегодня урывками сплю по часу. Да, смеется над матерью. Болтушка моя. Мы уже во всю с мамой разговариваем. Агу-агу говорим. Смеемся», — поделилась Наталья.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.