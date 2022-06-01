«Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят»: Пригожин встал на защиту Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин назвал паскудством надпись, посвященную певице Алле Пугачевой, которая появилась несколько дней назад на «Останкино». Он попросил не принижать заслуги Примадонны перед страной.

Как отметил Иосиф Пригожин, Пугачева ушла со сцены и посвятила себя своим маленьким детям. Заниматься сегодня ее оскорблениями — низко. По словам Пригожина, Пугачеву, которая находится в Израиле, надо просто оставить в покое, сообщает lenta.ru.

«Родители людей, разместивших оскорбления, ходили на концерты Аллы. У каждого человека есть те или иные обстоятельства, взгляды на жизнь и представления об этой жизни. Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое». Иосиф Пригожин

Ранее на здании «Останкино» появилась обидная запись, адресованная Алле Пугачевой. В ответ Примадонна выступила в соцсетях. Она заявила, что страна может спать спокойно.

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