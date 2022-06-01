«Мажор» залюбовался? Пассия Прилучного в бикини нырнула в лазурную гладь, оросив изящные плечики

Павел Прилучный не перестает восхищаться красотой 26-летней Зепюр Брутян. На личной страничке микроблога актриса из сериала «В клетке» поделилась пляжным снимком, который, судя по всему, сделал «мажор». Так очаровательная пассия актера показала себя влюбленными глазами экс-мужа Агаты Муцениеце. Вдоволь наплававшись в лазурной глади, Зепюр сверкнула изящными плечиками, откидывая с плеч налипшие волосы. Возлюбленная «мажора» покрасовалась в бикини, нырнув в воду.

Кстати, поклонники уже назвали Павла Прилучного «отцом года» за то, что тот пропустил выпускной бал в детском саду дочки Мии. Так, Агата Муцениеце спамила экс-мужу видеоролики с праздника, которыми тот делился в сторис. Вот и эффект присутствия родителя на детском утреннике. «Вашего папу и там, и тут показывают!», «Сидит на курорте с Брутян и фоточки пилит через Агату в сторис! Хорош, папаша», «Мог бы и прервать свои отпуска», — писали фолловеры.

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