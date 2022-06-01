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Какая водичка интересная! Волосожар показала, как ее годовалый сын отдыхает в сочинском бассейне

Звезда решила освоить отечественные курорты.

Какая водичка интересная! Волосожар показала, как ее годовалый сын отдыхает в сочинском бассейне
Татьяна Волосожар. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, как и многие россияне в этом году, выбрала для отпуска отечественный курорт. Фигуристка отправилась с семьей в Сочи.

Ее годовалый сын Теодор в первый раз сходил здесь на урок по плаванию. Малышу развлечение явно понравилось! На обнародованном в Telegram кадре малыш с интересом разглядывает водичку на руках у тренера.

Волосожар показала сына.
Волосожар показала сына. Фото: t.me/volosozhar_t

Напомним, у Татьяны Волосожар и Максимы Транькова есть также пятилетняя дочь Анжелика. Они поженились в 2015 году после трех лет совместной работы на льду и олимпийского золота. Свою спортивную карьеру пара завершила в 2018 году.

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