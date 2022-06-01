Какая водичка интересная! Волосожар показала, как ее годовалый сын отдыхает в сочинском бассейне

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, как и многие россияне в этом году, выбрала для отпуска отечественный курорт. Фигуристка отправилась с семьей в Сочи.
Ее годовалый сын Теодор в первый раз сходил здесь на урок по плаванию. Малышу развлечение явно понравилось! На обнародованном в Telegram кадре малыш с интересом разглядывает водичку на руках у тренера.
Напомним, у Татьяны Волосожар и Максимы Транькова есть также пятилетняя дочь Анжелика. Они поженились в 2015 году после трех лет совместной работы на льду и олимпийского золота. Свою спортивную карьеру пара завершила в 2018 году.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.