Черная кошка пробежала из-за Театра песни Примадонны: почему поссорились Пугачева и Кормухина

Как рассказывала певица, она опешила, услышав однажды упреки от Примадонны.

Певицы Ольга Кормухина и Алла Пугачева были близки на протяжении нескольких лет. Как-то Примадонна приехала на концерт Кормухиной и произнесла: «Я приехала специально, чтобы услышать самую гениальную певицу на сегодняшний день в нашей стране — Ольгу Кормухину».

Позже Кормухина появилась на «Рождественских встречах» Пугачевой. Они часто дарили друг другу подарки. Однако однажды рассорились. Все случилось из-за Театра песни Аллы Пугачевой. Подробностями Кормухина делилась на программе «Секрет на миллион».

Тогда, на последнем собрании, Пугачева на нервах рассталась с Кимом Брейтбургом, с группой «Диалог». Для Кормухиной это был словно холодный душ.

«Тогда Алла и меня упрекнула: «А ты тоже никогда со мной не советуешься!» Я опешила, ведь одна работала в этом стиле, и не считала нужным ни с кем советоваться. Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня». Ольга Кормухина

Напомним, что сегодня Ольга Кормухина и Алла Пугачева прекратили какие-то общения. Певица крайне недовольна тем фактом, что Примадонна уехала в Израиль.

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