«Ташкентские девочки»: Светлана Иванова увезла дочек в Узбекистан, показав редкое фото с ними

Светлана Иванова долгое время скрывала свои отношения с 60-летним режиссером Джаником Файзиевым. И это при том, что пара вместе уже более 10 лет, пишет kp.ru. 36-летняя актриса не любит говорить о личном. Все, что касается ее семьи, Светлана тщательно скрывает. Иванова на целых 24 года младше своего возлюбленного, но это не помешало им завести двоих детей.

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И если старшую наследницу Светлана часто показывает в личном микроблоге, то младшую — крайне редко. На днях Иванова увезла дочек в Узбекистан. Прогуливаясь по улочкам Ташкента, звезда фильма «Легенда № 17» поделилась свежим снимком с детьми. Так актриса показала и младшую дочь. Со своими девочками Светлана держалась за руки. Кстати, у младшей дочки актрисы волосы куда светлее, чем у ее старшей сестренки.

«Ташкентские девочки», — подписала снимок Светлана Иванова.

Вместе с возлюбленным актриса воспитывает двух дочек — 10-летнюю Полину и четырехлетнюю Миру. Иванова не скрывает, что девочки очень привязаны к отцу. По словам Светланы, рождение детей нисколько не помешало ее актерской карьере. Она все так же снимается в кино и играет в театральных постановках.

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