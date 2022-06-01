«Вброс, что концерты отменены»: Ройзман раскрыл детали разговора с Шевчуком после инцидента в Уфе

По словам бывшего мэра Екатеринбурга, ему приятно, что рок-музыкант не прогнулся.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем видеоблоге раскрыл детали разговора с лидером группы ДДТ музыкантом Юрием Шевчуком.

«В Питере не нашли судью, который стал бы рассматривать дело Шевчука. Первое. К нему большое уважение. На его песнях выросли. И второй серьезный момент. Там рассматривать нечего. Правильно сказал Шендерович: «Я с большим любопытством смотрю, как это будут рассматривать». Им надо будет доказать, что он в чем-то ошибся. Хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть». Евгений Ройзман

Как отметил Ройзман, он считает, что эти два момент сыграли ключевую роль, что дело завернули. «Я разговаривал сам с Шевчуком. Он сказал, что не отменяет никакие концерты. Работают и репетируют. Это вброс, что концерты отменены. Просто они боятся ДДТ, боятся Шевчука. Мне очень приятно, что они никто не прогнулись», — заявил Евгений Ройзман.

Напомним, что Юрий Шевчук позволили себе неоднозначные высказывания на концерте в Уфе. На него составили протокол. Позже Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полицейским «для устранения недостатков» протокол, составленный на музыканта.

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