Турецкий уикенд! Фахрийе Эвджен с неоново-салатовом топике изящно подчеркнула осиную талию

Актриса из сериала «Королек - птичка певчая» показала свой яркий лук для пляжной прогулки. Модницы, берите образ на заметку!

Фахрийе Эвджен стала женой одного из самых привлекательных и высокооплачивыемых турецких актеров. С Бураком Озчивитом красавица брюнетка познакомилась на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Молодой актер тут же обратил внимание на Фахрийе. В 2017 году пара сыграла свадьбу в Стамбуле, а в 2019-м Эвджен подарила мужу первенца — сына Карана.

Возлюбленная Бурака Озчивита, по слухам, сильно ревнует мужа к поклонницам. Так что, получить автограф от звезды «Великолепного века» в Турции не так-то просто. Кстати, сама Фахрийе слывет первой модницей. Даже для прогулки по пляжу актриса выбирает ультрамодные луки. Так, в одном образе возлюбленная Озчивита скомбинировала сразу несколько трендов.

Все оттенки белого — на пике популярности, а Фахрийе выбрала кипенно-белый. Также в тренде любые топы: и на бретельках, и бра, и бюстье. Актриса примерила топ корсетной формы, изящно подчеркнув тонкую талию. Еще один мегахит — брюки с эластичной резинкой. И конечно же, Эвджен не забыла про аксессуары — серьги-кольца, подвески с кулоном и имиджевые очки. Получилось по-летнему сочно и уютно.

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