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Изначально думала, что мальчик! Дочь Сябитовой раскрыла пол своего будущего ребенка

Буквально со дня на день телесваха должна стать бабушкой.

Изначально думала, что мальчик! Дочь Сябитовой раскрыла пол своего будущего ребенка
Роза Сябитова с дочерью. Фото: соцсети

Роза Сябитова скоро станет бабушкой: ее единственная дочь Ксения со дня на день родит. Наследница ведущей в последнее время подозревала, что вынашивает мальчика.

В своих ощущениях она ссылалась на сильный токсикоз — видимо, по каким-то народным приметам. Однако врачи заверили Ксению: она ждет девочку.

Пол своего будущего ребенка дочь Розы Сябитовой рассекретила в День защиты детей, чтобы порадовать своих фолловеров в соцсетях на праздник.

Роза Сябитова с дочкой и зятем.
Роза Сябитова с дочкой и зятем. Фото: соцсети

Напомним, дочь Розы Сябитовой,Ксения, вышла второй раз замуж в 2020 году, ее избранником стал 33-летний инженер Максим Шевченко.

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