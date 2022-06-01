Изначально думала, что мальчик! Дочь Сябитовой раскрыла пол своего будущего ребенка

Роза Сябитова скоро станет бабушкой: ее единственная дочь Ксения со дня на день родит. Наследница ведущей в последнее время подозревала, что вынашивает мальчика.
В своих ощущениях она ссылалась на сильный токсикоз — видимо, по каким-то народным приметам. Однако врачи заверили Ксению: она ждет девочку.
Пол своего будущего ребенка дочь Розы Сябитовой рассекретила в День защиты детей, чтобы порадовать своих фолловеров в соцсетях на праздник.
Напомним, дочь Розы Сябитовой,Ксения, вышла второй раз замуж в 2020 году, ее избранником стал 33-летний инженер Максим Шевченко.
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