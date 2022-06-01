«Несмотря на обещания, в сентябре не вернется»: Миро – о Пугачевой

Известный блогер Лена Миро полагает, что Алла Пугачева сейчас подвергается хейту из-за того, что люди поняли, что она обычный человек со слабостями, а вовсе не непогрешимая звезда, как считали многие.

«А что, собственно, Пугачева сделала? Я имею ввиду, что такого нового и необычного для себя она сделала? Заграницу уехала? Да, несмотря на обещания, Алла в сентябре не вернется. Так и не первый раз она за бугром. Если не ошибаюсь, гражданство Кипра у нее давным-давно. Испугалась, смотала удочки и свалила. Предположу, что сегодняшний хейт Пугачихи возник из-за вчерашней ее непогрешимости в глазах толпы. Такая вся — королева эстрады, а тут оказалось, что самый обыкновенный человек, каких очень много. Оттого, может быть, и накинулись на Алку, как считаете?» — написала Миро в своем ЖЖ.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на травлю в личном блоге. «Живи спокойно страна!» — пожелала она своим соотечественникам. Знаменитость в настоящий момент живет с мужем Максимом Галкиным в Израиле, а также с детьми Лизой и Гарри. Журналистам Примадонна пообещала вернуться к началу учебного года, поскольку детям нужно в школу.

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