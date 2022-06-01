«Связь с реальностью напрочь потеряна»: Корчевников вмешался в скандал в уральской школе из-за танца

Десятиклассники лицея исполнили провокационный танец и заставили говорить о себе всю страну.

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграме» высказался о скандале в уральской школе, где десятиклассники устроили провокационный танец в стиле ЛГБТ.

По его словам, все происходящее подходит под циничную провокацию, какую-то неумную политтехнологию, с помощью которой кто-то пытается «перебить повестку».

По словам Корчевникова, ему все еще хочется верить, что танец — продуманная постановка, а не реальный праздник в реальной школе. В противном случае ему становится страшно.

«И, скорее всего, я ошибаюсь. Скорее всего, это правда реальный выпускной. И директор школы, принявший это за безобидную шутку ребят, — тоже реальный. И поддержавший директора губернатор — тоже реальный. Куйвашев, кажется, фамилия. Но при всей их реальности меня не оставляет чувство, что именно связь с реальностью у всех этих людей напрочь потеряна». Борис Корчевников

Напомним, что министр образования Свердловской области призвал уволить директора лицея, которая допустила, чтобы ученики исполнили такой танец. Однако за педагога вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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