Бойфренд Билли Айлиш прокомментировал слухи о расставании и изменах

Актер Мэттью Тайлер Ворс, похоже, больше не встречается с певицей.

20-летняя певица Билли Айлиш не афиширует свою личную жизнь. И все-таки журналисты прознали, что в какой-то период 2021–2022 годов артистка встречалась с молодым актером Мэттью Тайлером Ворсом. На днях мужчина признался, что они с поп-звездой расстались.

Мэттью подтвердил слухи о расставании, написав сообщение в социальной сети, но сразу опроверг домыслы о том, что он якобы изменял своей суперпопулярной возлюбленной.

«Никто никому не изменял, — заявил Ворс. — Отношения заканчиваются. Просто вот так. Создание слухов и лжи в Интернете опасно». «Тот факт, что тысячи людей тратят время на то, чтобы писать самые отвратительные вещи о тех, кого они никогда не узнают, — это самый трусливый поступок, который вы можете сделать. Живите своей жизнью».

Напомним, впервые эту пару увидели вместе в апреле 2021 года. До этого она встречалась с рэпером 7:AMP (настоящее имя Брэндон Адамс).

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