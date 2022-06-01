«Сил нет слушать! Мракобесие»: звезда «Дома-2» — о Цыгановой, призвавшей Пугачеву не возвращаться в Россию

Певица заявила, что Примадонна вполне могла бы отдать двойняшек Гарри и Лизу в израильскую школу. Тогда бы и надобность приезжать на родину отпала.

Вика Цыганова в довольно едкой манере высказалась об Алле Пугачевой на фоне ее отъезда в Израиль. Так певица подметила, что Примадонна вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным должны забыть о России. К тому же, как считает артистка, если Алла Борисовна отдаст своих детей — двойняшек Гарри и Лизу — в израильскую школу, то и приезжать на родину у них не будет повода.

Вике Цыгановой тут же ответил экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Так, в беседе с сайтом Teleprogramma.pro шоумен дал понять, что всякие второстепенные персонажи уж слишком разошлись, обсуждая всех и вся.

«Некая Вика Цыганова на своем концерте сделала заявление: мол, Алла Борисовна, не возвращайтесь! Вот хочу обратиться к этой самой даме! Нет, Виктория, вот вы точно никого не замените ни Аллу, ни Максима! Даже не надейтесь. Сил слушать их нет! Мракобесие! Одни завистники», — в порыве гнева сетовал Рустам Солнцев, по-джентльменски вступившись за Примадонну.

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