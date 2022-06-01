«Привык, что интервью берут у него»: Солнцев назвал слабой замену Галкина на Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Экс-участник проекта «Дом-2» считает, что артист балета перетягивает все внимание студии на себя.

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что артист балета Николай Цискаридзе едва ли сможет затмить Максима Галкина в качестве ведущего на программе «Сегодня вечером». Так, в беседе с сайтом Teleprogramma.pro шоумен уточнил, что Цискаридзе перетягивает все внимание студии на себя, вместо того чтобы вести диалог об именитых гостях. Он привык, как выразился Солнцев, чтобы «интервью брали у него», поэтому Николай Максимович и проигрывает мужу Аллы Пугачевой.

«Один человек уже попытался заменить Максима Галкина! Зовут его Николай Максимович Цискаридзе. И я точно знаю, что ничего из этого не получилось! Даже самые преданные поклонники этой передачи (речь идет о программе «Сегодня вечером». — Прим. ред.) пишут, что это слабо. Цискаридзе закоммутирован на себе, он не может держать беседу. И он привык, что интервью берут у него, а не он. Демонстрировать предельную симпатию или эмпатию герою у него не получается. А передача строится именно на этом. Все-таки здесь внимание ведущего векторно должно быть направленно именно к гостям. А тут, скорее, все наоборот. Поэтому говорить о том, что кто-то должен заменить Максима в детской передаче «Лучше всех!», я бы вообще не стал. Одна замена, как мы видим, произошла», — отметил в беседе с Teleprogramma.pro Рустам Солнцев.

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