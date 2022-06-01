В ближайшее время его ждет тщательнейшее обследование.

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал «112».

Отметим, что в кардиоцентр актер обратился самостоятельно. В ближайшее время его ждет углубленное обследование. После медики решат, требуется ли телеведущему операция.

Напомним, что Дмитрий Назаров — народный артист России. В июле нынешнего года он будет отмечать юбилей. Ему исполнится 65 лет.

Добавим, что Дмитрий Назаров был трижды женат. Сейчас он в браке с актрисой Ольгой Васильевой. У них есть общая дочь Арина. Она состоит в труппе Театра Маяковского.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.