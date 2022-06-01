«Те, которые в середине, вот эти хитрые»: Покровский ответил Кипелову после слов о родине

По словам музыканта, он верит, что в России будет еще что-то хорошее.

Певец Максим Покровский в эфире программы «Не Первый канал» ответил бывшему лидеру группы «Ария» Валерию Кипелову после слов о родине.

«Те, которые в середине, вот эти хитрые. Бог даст, еще в этой стране будет что-то хорошее. И когда это хорошее произойдет, вот они будут быстренько переобуваться. Они все очень хорошо давно поняли». Максим Покровский

При этом Максим Покровский предпочел не называть каких-то конкретных имен, хотя его комментарий прозвучал сразу после выступления Валерия Кипелова на одном из концертов. Также Покровский заметил, что недавно он написал песню, в которой как раз и выразил свое отношение к «хитрым».

Ранее Валерий Кипелова заявил: «Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!»

Так он ответил музыканту Юрию Шевчуку, который, в свою очередь, заявил, что для него Родина — это «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.