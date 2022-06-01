«Главное — штанишки не замарать!»: 73-летняя Пугачева в кепи и белоснежных брючках присела на каменную лавку

Примадонна старается не обращать внимание на слухи и кривотолки, наслаждаясь своим пребыванием в Израиле.

Алла Пугачева уже четвертый месяц живет в Израиле с мужем-шоуменом и детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Сам Максим Галкин говорил о том, что он остался без концертов и рекламных контрактов, поэтому причин, чтобы оставаться в замке в подмосковной деревне Грязь, он не видел. Так юморист решил совместить приятное с полезным — отпуск с гастролями по Израилю.

После того, как Примадонна заявила, что за границу она уехала не в эмиграцию, а для того, чтобы поправить здоровье, певица старается не реагировать на слухи и кривотолки. В своем микроблоге артистка впервые за долгое время поделилась свежими кадрами, одаривая верных почитателей счастливой улыбкой.

Пугачева присела на каменную лавку, щегольнув стройными щиколотками. Артистка примерила белоснежный лук с тонкой майкой, летящей блузой оверсайз и брюками-дудочками. Изюминкой образа стала стильная кепи. «Какая моднючая», «Ждем, когда в свою деревеньку с детишками вернетесь!», «Главное — штанишки не замарать!», «Еще похудела?» — написали фолловеры.

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