«Меняйте себя»: Малькова запустила онлайн-марафон по поднятию самооценки

Многодетная мама вот уже два месяца живет в США.

В середине марта бывшая жена бизнесмена Романа Малькова, который теперь является мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана Малькова, с тремя детьми перебралась из Словении в США.

За океаном многодетная мама планировала открыть школу рисования, уверяла фололлверов, что поехала к жениху, которого, как позже выяснилось, на самом деле не было. А теперь решила запустить онлайн-марафон по поднятию самооценки.

«Чтобы повысить свою самооценку, не нужно для этого опускать самооценку другого. Меняйте себя, поднимайте свою планку и не опускайте ее. Знаете, это как прыжки через планку, каждый раз поднимая выше планку и перепрыгивая ее, ты не можешь уже опустить ее. Точнее можешь, и даже перепрыгнешь, но ты не почувствуешь вкус победы над собой», — написала Малькова в своей соцсети.

больше по теме Поездки продолжаются: уехавшая в США Малькова оказалась в другом городе Многодетная мама продолжает знакомить фолловеров с жизнью в Америке.

Напомним, ранее Роман Мальков утверждал, что Светлана с тремя детьми попала в американскую секту.

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