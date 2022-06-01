«Высшее милосердие — это милосердие к немилосердным»: Фандера оправдалась за фото флага Украины

По словам актрисы, она остается терпимой по отношению к агрессии.

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» оправдалась за свое фото с флагом Украины, который был вывешен на ее балконе. По словам звезды, они видит, что многих людей переполняют эмоции. Некоторые россияне крайне агрессивны и в ответ получают такую же агрессию.

«В запале забывают о том, что высшее милосердие — это милосердие к немилосердным. Я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия — текст и фото — способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносимы». Оксана Фандера

Как отметила Фандера, она обнимает всех лично. И даже тех, кто ее оскорбляет. Она напомнила, что есть такое древнее выражение: «Дай яблоку созреть». Фандера отметила, что остается терпимой ко всем. Это помогает ей оставаться человеком, не отвечающим на зло.

Напомним, что Оксана Фандера разместила фото с флагом Украины на своем балконе. Актриса сама родом из Одессы. Ее жест вызвал широкий общественный резонанс.

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