«Султана подчинить не удалось»: почему Махидевран султан с первого взгляда возненавидела Хюррем

Черкешенка не могла смириться с тем, что султан Сулейман предпочел ей славянскую фаворитку.

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одной из самых популярных исторических лент, снискавших любовь и признание зрителя не только за границей, но и в России. При этом Халит Эргенч (сыграл султана Сулеймана. — Прим. ред.) поначалу жаловался на критику поклонников. Не всем понравилось то, каким актер показал падишаха Османской династии. Но со временем телезрители прониклись симпатией к султану Сулейману в исполнении Халита. Каждую новую серию фанаты ждали с нетерпением. А актеры на съемочной площадке за годы съемок, можно сказать, породнились, многие обзавелись друзьями.

Несмотря на прописанные по сценарию интриги, Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу в обычной жизни ведут себя весьма миролюбиво по отношению друг к другу. В интервью для документального фильма о съемках сериала «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча объяснила, почему ее героиня была так обижена на султана Сулеймана и откровенно ненавидела Хюррем. Можно сказать, что Махидевран султан с первого взгляда невзлюбила славянскую фаворитку падишаха. И вот почему! Султанша испытывала сильные приступы ревности. Она не могла понять, как славянской рабыне удалось покорить повелителя.

«Она обижена на Сулеймана и ненавидит Хюррем. Для Махидевран это очень важно — почему я? Почему мне не удалось подчинить султана, а он покорился Хюррем», — описывает чувства Махидевран султан Нур Феттахоглу.

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