Потребовала долю в наследстве: третья жена Градского подала в суд на своих детей и вдову музыканта

Ольга Фартышева настаивает, что именно в браке с ней певец обрел огромную популярностью в стране.

Третья жена покойного музыканта Александра Градского Ольга Фартышева обратилась с иском в Тверской районный суд Москвы. Она претендует на свою долю в наследстве музыканта.

Третья жена знаменитого артиста настаивает, что именно в браке с ней Градский стал знаменит и нажил большую часть своего имущества. В частности, обзавелся элитной недвижимостью. Интересно, что ответчиками по делу проходят ее собственные дети от певца, а также вдова музыканта Марина Градская.

В пресс-службе суда отметили, что Ольга Фартышева хочет получить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Александром Градским. При этом она пояснила, что под общим имуществом подразумевает несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здание. Беседа сторон назначена на 27 июня, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в ноябре прошлого года. У него пятеро официальных наследников. Вдова Марина, двое общих детей с ней, а также взрослые дети Даниил и Мария от брака с Ольгой Фартышевой.

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