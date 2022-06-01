«Открестилась не только от меня, но и от всех россиян»: Костюшкин – об уехавшей в Латвию Монеточке

По словам музыканта, певица, судя по всему, простила всем, кому должна.

Музыкант Стас Костюшкин прокомментировал отъезд в Латвию популярной среди молодежи певицы Монеточки, которая так и не погасила перед ним долг.

«Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна». Стас Костюшкин

Как отметил Костюшкин, для него проблема вообще-то не в деньгах, которые, безусловно, должна ему Монеточка. Ему было важно победить исполнительницу в суде.

В то же время Костюшкину обидно, что есть исполнители, которые не спрашивают разрешения и перепевают чужие песни. При этом отказываются договариваться, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Монеточка в свое время исполнила песню «Мама, я не зигую», которая как две капли воды похожа на хит музыканта «Женщина, я не танцую». По решению суда за плагиат Монеточка должна выплатить Костюшкину 500 тысяч рублей.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.