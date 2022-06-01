«Готовы его хоть завтра привезти»: Шахназаров рассказал, кто хочет видеть Барских в России

На днях стало известно, что песни оскорбившего Россию и россиян украинского певца Макса Барских — вновь в открытом доступе. Напомним, что ранее артист назвал страну «дырявой» и заявил, что отменяет концерты и больше не появится в нашей стране. Публицист Михаил Шахназаров предположил, какая реакция последует от российской аудитории, если это все-таки произойдет.

«Многие почитатели его таланта начали писать: «Человек ошибся, может, его простить?» А это как? То есть моя страна — дырявая и я ей должен это прощать? Но я знаю, что в Москве есть люди, в продюсерской среде, которые готовы его хоть завтра привезти, лишь бы деньги платили», — рассказал Шахназаров во время эфира на YouTube-канале «Полный абзац».

По мнению журналиста Шахназарова, песни Макса Барских на территории России должны быть заблокированы.

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