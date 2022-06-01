«Человек, который сам не научен ничему, других научить ничему не может»: Шахназаров – о работе Собчак

Интервью Ксении Собчак с разными представителями медиаиндустрии набирают миллионные просмотры в Сети. Некоторые восторгаются талантом популярной блондинки, другие, как, например, публицист Михаил Шахназаров, знают все о ее работе.

«У Собчак есть почитатели ее таланта, есть откровенные лохи, кто платит по 60 тысяч за ее семинары. Потому что человек, который сам не научен ничему, других научить ничему не может. Она без «уха» ни одного вопроса сформулировать не может. Когда говорят «ведущая Ксения Собчак», то это фамилия, которая выполнила свою функцию. Она прекрасно об этом знает, но болезненно реагирует. Там работает мощная команда профессионалов, которая эти интервью и делает», — сказал Шахназаров во время эфира на YouTube-канале «Полный абзац».

Напомним, ранее Михаил Шахназаров вступился за телеведущего Бориса Корчевникова, который вступил в онлайн-перепалку с Ксенией Собчак.

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