«Попса в трауре!»: Станислав Садальский позлорадствовал отмене «Новой волны» в этом году

Как отметил актер, он не понимает, почему на этом конкурсе звезды устраивали творческие вечера.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» позлорадствовал, что в этом году был отменен популярный конкурс «Новая волна».

«Попса в трауре! Конкурс «Новая волна» с участием одних и тех же поп-звезд отложен на 2023 год. Его главными героями всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты, которых, к сожалению, мы видели в основном первый и последний раз и только на конкурсной сцене». Станислав Садальский

Станислав Садальский попросил вообще обойтись на данном мероприятии «без давно погасших звезд». Только так, как он считает, можно немного расшевелить застойную сцену.

Также Садальский выразил недоумение, почему на данном музыкальном конкурсе устраиваются творческие вечера. Он напомнил, что это прежде всего конкурс молодых исполнителей.

Напомним, что в 2022 году Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводиться не будет. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на следующий год. Ранее планировалось, что фестиваль пройдет в августе в Сочи.

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