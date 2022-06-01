«У нее прямо по заднему двору реки текут»: Билан рассказал о роскошном доме Гагариной

Певец Дима Билан заявил, что в последнее время стал наведываться в гости к своей коллеге по творческому цеху Полине Гагариной, которая с недавних пор живет в шикарном загородном доме.
«Я к ней как-то приезжал в гости на шашлычок. Просто потрясающе красивый дом и участок, природа там сумасшедшая: леса, реки. У нее прямо по заднему двору реки текут. Но больше никаких секретов я вам не открою».
По словам Димы Билана, сам он привык отдыхать в одиночестве. Музыкант, по собственному признанию, уходит в вакуум, прячется от людей. Певец заметил, что любит, как актер Джаред Лето уходить в горы, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Полина Гагарина в конце прошлого года сообщила, что переехала в свой новый загородный дом. Певица назвала новое жилье домом мечты, отметив, что у каждого из ее двоих детей есть собственная комната.
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